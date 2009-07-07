КМУ упростил систему полетов для легких и спортивных самолетов

Кабинет Министров Украины упростил систему выполнения полетов воздушных судов вне контролируемого воздушного пространства. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи, соответствующие изменения постановлением от 1 июля в 2009 г. № 680 внесены в Положение об использовании воздушного пространства Украины (постановление КМУ от 29 марта в 2002 г. № 401).

Согласно сообщению, изменения позволят привести правовые нормы регулирования выполнения полетов и обслуживания движения в воздушном просторные Украины в соответствие со стандартами Европейского Союза.

В частности, в старом Положении предусматривалось обязательное получение разрешений на использование воздушного пространства от органов системы обслуживания воздушного движения во всех частях воздушного пространства Украины.

В то же время, современные правовые нормы полетов воздушных судов и обслуживания воздушного движения, которые определены нормативно-правовыми актами Европейского Союза, не нуждаются в такой разрешительной системе в частях, которые расположены вне границ контролируемого воздушного пространства, и не используются для осуществления коммерческих перевозок, а в основном для полетов легких частных и спортивных воздушных судов.

В соответствии с новыми изменениями, воздушное пространство, доступное для общего воздушного движения, разделяется на: контролируемое, в пределах которого могут обеспечиваться все виды обслуживания воздушного движения (диспетчерское, полетно-информационное и аварийное); воздушное пространство вне границ контролируемого пространства, где обеспечивается в установленном порядке только полетно-информационное и аварийное обслуживание.

В случае выполнения полетов гражданскими воздушными судами вне границ контролируемого воздушного пространства экипаж воздушного судна несет ответственность за своевременное прохождение предполетной подготовки, получения соответствующей аэронавигационной информации и безопасный полет. При этом если воздушное судно выполняет полеты на высоте не более 1500 метров, то запрос об условиях использования воздушного пространства пользователями не осуществляется.

Как отмечают в министерстве, принятие изменений будет способствовать уменьшению количества нарушений использования воздушного пространства и снизит вероятность возникновения серьезных инцидентов с легкими воздушными судами.