«Укравтодор» и «Белавтодор» модернизируют транспортный коридор

«Укравтодор» и «Белавтодор» договорились о возможности модернизации ответвления международного транспортного коридора 9Б Киев-Гомель-Минск-Вильнюс-Клайпеда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, соответствующая договоренность достигнута в ходе визита председателя «Укравтодора» Вадима ГУРЖОСА в департамент «Белавтодор» с целью обсуждения возможных направлений сотрудничества.

В частности, были обсуждены возможные направления сотрудничества между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Департаментом «Белавтодор» для подготовки автомобильных дорог Украины к Евро-2012.

Кроме того, принято решение, что для улучшения эксплуатационного состояния автодорог на международных транспортных маршрутах «Укравтодор» в 2009 году обеспечит ремонт участка автомобильной дороги Р-10 Выступовичи-Овруч-Могилев-Подольский и моста через реку Словечна этой дороги.