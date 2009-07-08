BSA начала кампанию по выявлению компьютерных пиратов в Украине

Ассоциация Business Software Alliance (BSA), объединяющая ведущих мировых производителей программного обеспечения, объявляет о начале активной кампании по проверке соблюдения законодательства в сфере интеллектуальной собственности субъектами предпринимательской деятельности в регионах Украины с привлечением правоохранительных органов. Об этом сообщили УНИАН в украинском офисе BSA.

«Продолжая предыдущие усилия ассоциации по борьбе с компьютерным пиратством, данная кампания стала реакцией на заметное ухудшение ситуации с соблюдением прав интеллектуальной собственности в Украине, наблюдающееся в последнее время», - отмечается в сообщении.

По данным BSA, одной из первых целей региональной кампании BSA стала Одесская область. Так, по инициативе BSA и при участии представителей ассоциации 17 июня сотрудниками службы по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД Украины в Одесской области была проведена проверка двух одесских фирм, оказывающих услуги в сфере издательства и полиграфии.

Во время проверки ООО «Аккорд» (сфера деятельности – издательство и типография) были выявлены и изъяты персональные компьютеры с установленным программным обеспечением, содержащим признаки контрафактности, а именно: Microsoft Windows 2000, Microsoft Office XP и др. По запросу милиции директор компании не смог предоставить документы, подтверждающие легальность использования данных программ. По состоянию на сегодняшний день, изъятые компьютеры направлены в НИИКЦ ГУ МВД Украины в Одесской области для проведения исследования и возбуждения уголовного дела. В дальнейшем представитель BSA предъявит материальные претензии к данному предприятию за нарушение авторских прав компаний-членов ассоциации.

В ходе проверки ЧП «РА «Хорошие люди» (сфера деятельности – печать на ткани) были выявлены ПК, на которых обнаружены экземпляры программ компаний-членов BSA с признаками контрафактности, а именно: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Windows XP и др. Руководство предприятия не смогло предоставить лицензий на указанные продукты. В данный момент материалы проверки находятся на рассмотрении УГСБЭП ГУ МВД Украины в Одесской области, по результатам чего может быть возбуждено уголовное дело.

Как сообщил юридический представитель BSA в Украине Владислав ШАПОВАЛ, осуществленная проверка «стала первой из целой серии» подобных акций, которые будут регулярно проводиться «не только в одесском регионе, но и в других областях Украины».

Справка УНИАН. Ассоциация производителей программного обеспечения Business Software Alliance является некоммерческой международной организацией, цель деятельности которой – безопасное и легальное использование программного обеспечения в современном цифровом мире. Ассоциация действует в интересах своих участников – международных производителей программного обеспечения. BSA, имея представительства на международных рынках, активно сотрудничает с правительствами разных стран. Участники ассоциации представляют одну из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Программы и инициативы BSA направлены на развитие инновационных технологий. Ассоциация содействует разработке законодательных инструментов, обеспечивающих защиту авторского права и информационную безопасность во всех сферах бизнеса. Участниками BSA являются такие компании, как Adobe, Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, CNC,Corel, Microsoft, Monotype, Quark, Mindjet, Siemens PLM Software, SolidWorks, Symantec, The MathWorks, Altium, Centennial Software, Enteo Software, Famatech, O&O Software, Staff & Line и Tekla.

Свою деятельность в Украине Ассоциация Business Software Alliance начала в 2008 году.