Изюмский тепловозоремонтный передадут «Укрзализныце»

Изюмский тепловозоремонтный завод будет передан в подчинение "Укрзализныце".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на губернатора Арсена АВАКОВА, такая предварительная договоренность была достигнута во время его встречи 7 июля с главой «Укрзализныци» Михаилом КОСТЮКОМ и исполняющим обязанности министра транспорта Украины Василием ШЕВЧЕНКО.

"Обладминистрация обратится с ходатайством о передаче завода ИТРЗ в подчиненение «Укрзализныци», - сообщил А.АВАКОВ.

«Полагаю, - добавил он, - что мы укрепим кадровое руководство этим заводом, обеспечим открытие нескольких счетов, приостановим процесс банкротства. Заказы со стороны ЮЖД обеспечат завод работой, и об этом мы поговорили с начальником ЮЖД Виктором ОСТАПЧУКОМ. Господин КОСТЮК подтвердил это на встрече (7 июня – УНИАН), и мы договорились о том, что в ближайшие дни предпримем ряд конкретных действий, чтобы обеспечить ситуацию, при которой зарплата будет сначала полностью выплачена, а потом приступим к разгрузке остальной картотеки".

"Так что у меня в этом вопросе полный оптимизм, и, полагаю, что все будет нормально», - сказал губернатор.

Справка УНИАН. ОАО “Изюмский тепловозоремонтный завод” (г. Изюм, Харьковской обл.) занимается ремонтом тепловозов и колесных пар к ним, изготовлением запасных частей к тепловозам и др.

100% акций ОАО “Изюмский тепловозоремонтный завод” принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи.