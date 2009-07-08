Объявлен конкурс по продаже "Днеправиа"

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже государственного пакета в размере 94,572% + 1 акция ОАО «Днеправиа». Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 58 млн. 415 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается инвестирование средств, необходимых для выполнения программы подготовки Днепропетровского аэропорта к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года; погашение кредиторской задолженности, срок оплаты которой наступил 1 июля 2009 года; погашение задолженности перед кредиторами, требования которых включены в реестр требований, утвержденный Хозсудом Днепропетровской области от 11 мая 2005 года и пр.

В соответствии с обнародованной в "Ведомостях приватизации" информацией, кредиторская задолженность "Днеправиа", по состоянию на 1 июля т.г., составляла перед бюджетом - 982 тыс. грн., по страхованию - 1 млн. 981 тыс. грн., по реестру кредиторов - 60 млн. 683 тыс. грн.

Конкурс по продаже контрольного пакета ОАО «Днеправиа» будет проведен через 50 дней с момента его объявления в "Ведомостях приватизации".

Справка УНИАН. В состав ОАО "АК "Днеправиа" входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складским), гостиничным и административным комплексами.

Уставный капитал «Днеправиа» зарегистрирован в размере 29 595 620 грн. Управление 100% пакетом акций компании осуществляет Фонд государственного имущества Украины.

4 ноября 2004 года в отношении «Днеправиа» было возбуждено дело о банкротстве. 11 августа 2005 г. суд постановил открыть процедуру санации. На данный момент срок санации продлен до 1 августа 2009 года.