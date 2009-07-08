Граничный размер госгарантий по кредитам для “Укравтодора” повышен

Правительство повысило граничный размер займов, по которым могут быть предоставлены государственные гарантии «Укравтодору» с 5 до 8 млрд. грн.

Как передает кореспондент УНИАН, глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС сообщил сегодня журналистам, что принято соответствующее постановление Кабмина о внесении изменений в порядок предоставления в 2009 году госгарантий по обязательствам «Укравтодора».

Как пояснил В.ГУРЖОС, соответствующая инициатива «Укравтодора» вызвана тем, что, по расчетам предприятия, общая сумма поступлений средств на финансирование дорожного хозяйства в году может быть на 7,6 млрд. грн. меньше, чем предусмотрено.

Таким образом, по его данным, прогнозируемых объемов поступлений хватит только на выполнение долговых обязательств по ранее привлеченным кредитам, а также частично – на осуществление работ по текущему ремонту и содержанию автодорог. При этом работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог общего пользования, которые были намечены на 2009 год соответствующими распоряжениями и постановлениями Кабмина, останутся без источников финансирования.

По данным В.ГУРЖОСА, с начала года «Укравтодор» получил госгарантий по кредитам на 3,83 млрд. грн.

В то же время для финансирования строительства автодорог, предусмотренных в этом году, необходимо привлечь кредитов в размере еще около 4 млрд. грн.