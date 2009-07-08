Во Львове образовался провал

7 июля во Львове под трамвайными путями маршрута № 2 на улице Лычаковской провалился грунт и образовалась яма длиной 15 метров, шириной 6 метров, глубиной 4 метра.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, провал образовался в период между 15.00 и 16.00 в месте подсоединения дренажной канализации части парка «Прогулка» к коллектору. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-центре, дождевой коллектор диаметром 600 мм был построен в 1900 году из бетонных колец.

В результате провала повреждены две ветви трамвайных путей. Движение трамваев на данном участке прекращено.

На момент обследования канализационные стоки на поверхность не вытекали.

На месте происшествия работает специальная комиссия, которая проводит детальное исследование технического состояния участка коллектора. Отрабатываются меры по проведению ремонтных работ и возобновлению движения трамваев.