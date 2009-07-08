«Серый» и «черный» импорт шин составляет 50%

Объем «серого» (минимизация налогообложения, ввоз шин по заниженной стоимости) и «черного» (контрабанда, ввоз товара без таможенной регистрации) импорта легковых шин в Украину в 2008 году составил около 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были представлены в ходе презентации аналитического отчета по результатам проведения маркетингового исследования «Изучение украинского рынка легковых шин», которое проводилось в апреле 2009 года агентством «PRP-Украина» совместно с московским маркетинговым агентством Demind.

Согласно результатам исследования, сегодня свыше 50% автомобильных шин ввозится в Украину нелегально. Это почти треть международных брендов и не менее 30% шин производства стран СНГ. Объем потерь Государственного бюджета из-за «серого» и «черного» импорта шин, по оценкам экспертов, может достигать 1 млрд. грн. При этом нелегальная продукция, как правило, низкого качества и является опасной для конечного потребителя, угрожает его жизни и здоровью.

По данным исследования, реальный объем рынка (объем продаж шин) в 2008 году составил, ориентировочно, 9 700 тыс. шт. При этом, «официальный» объем рынка – 6 750 тыс. шт. Таким образом, «черный» импорт составляет 3 028 тыс. шт. (31%). Доля «серого» импорта – 19% (1 864 тыс. шт.)., а доля белого импорта составляет 30% (2 997 тыс. шт.). Доля продукции украинских производителей на внутреннем рынке – 19% (1 887 тыс. шт.).

Также, согласно результатам исследования, последние годы (до 2008 года включительно) украинский рынок шин интенсивно рос, причем не только в количественном, но и в денежном измерении. 2008 год отмечен наиболее высокой динамикой рынка в целом – порядка 40% прироста за год. Вместе с этим, и структура рынка шин менялась и, небезосновательно, в пользу более дорогой импортной продукции, в том числе всемирно известных мировых брендов. Прирост сегмента импортных шин в 2008 году составил 56%.

Доля премиум- и медиум-классов росла за счет снижения продаж в бюджетном классе. Доля украинской продукции неуклонно сокращалась в течение последних трех лет.

Позиции украинских шинников сильны только в бюджетном сегменте, однако в 2008 году украинские шины не являлись равноправными конкурентами маркам среднего ценового сегмента. При этом опрошенные эксперты рынка полагают, что сохранение позиций и развитие украинской шинной промышленности невозможно без продукции среднего и/или премиального ценового сегмента, которые обеспечивают производителю ресурс для развития технологий.

Основными конкурентами бюджетного сегмента шин по значимости являются украинские шины, марки стран СНГ, а также восточноевропейские и азиатские марки среднего ценового сегмента. Именно последние, согласно исследованию, лидируют в объемах нелегального ввоза.

Исследование украинского рынка легковых шин проводилось в апреле 2009 года агентством PRP-Украина совместно с московским маркетинговым агентством Demind.

Целью исследования являлось изучение объема, структуры, ключевых тенденций украинского рынка легковых шин.

При проведении исследования применялись следующие методы сбора и анализа информации: глубинные интервью с экспертами украинского рынка шин; анализ результатов проведенных ранее маркетинговых исследований, а также анализ данных из открытых источников; количественный анкетный опрос потребителей легковых шин.