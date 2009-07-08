Продажи новых легковушек в РФ в 1-ом полугодии снизились на 49%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом полугодии снизились на 49%, или 723 тысячи штук, по сравнению с первым полугодием 2008 года - до 763,9 тысячи машин, передает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).

По данным Комитета автопроизводителей АЕБ в РФ, снижение продаж в июне 2009 года составило 56% по сравнению с аналогичным месяцем 2008 года. В связи с этим комитет приветствует расширение программы господдержки отрасли. "На фоне продолжающегося уже третий месяц ежемесячного снижения российского автомобильного рынка более чем на 50%, отрадно услышать недавнее заявление председателя правительства РФ Владимира Путина о расширении мер государственной поддержки автомобильной промышленности в стране. Дополненная программа учитывает рекомендации, высказанные ранее Комитетом автопроизводителей АЕБ и представителями отрасли. Расширение программы кредитования, предлагаемой покупателям новых автомобилей, станет подспорьем и автопроизводителям, и дилерам во втором полугодии текущего года, которое будет сопряжено с не меньшими трудностями, как и первая половина 2009 года", - отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Дэвид Томас, слова которого приводятся в сообщении. По данным АЕБ, за первое полугодие этого года "АвтоВАЗ"сократил продажи легковых автомобилей и коммерческого транспорта на 44% - до 179,9 тысячи машин, Группа "ГАЗ" - на 60% (до 27,9 тысячи), "ИжАвто" - на 68% (до 4,36 тысячи), Sollers - на 47% (до 24,48 тысячи), GM - на 54% (до 83,86 тысячи машин), Ford - на 52% (до 53,16 тысячи), Hyundai - на 64% (до 37,1 тысячи), Toyota - на 57% (до 41,3 тысячи), Nissan - на 48% (до 42,3 тысячи), Renault - на 35% (до 36,6 тысячи), Mazda - на 45% (до 20,87 тысячи автомобилей). В январе-июне этого года сократились продажи в России автомобилей таких производителей как Peugeot Citroen - на 6%, до 23,7 тысячи машин, Volkswagen - на 11%, до 53,2 тысячи автомобилей.