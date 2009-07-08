Сомалийские пираты захватили турецкое судно

Сомалийские пираты в среду захватили в Аденском заливе турецкое судно Horizon-1, сообщил представитель морской группы East African Seafarers` Assistance Programme Эндрю Мвангура, передает Рейтер.

"Судно с 23 членами экипажа было захвачено сегодня утром в Аденском заливе", - сообщил он.

"В это время года захватить корабль очень трудно, так как из-за муссонов море очень неспокойное. Никто не ожидал, что в это время могут быть нападения", - добавил он.