Киевский метрополитен потратил 111 тыс. грн. на удобства для инвалидов

Киев. 8 июля. УНИАН. Киевский метрополитен израсходовал в этом году 110,8 тыс. грн. на обустройство станций колясочными съездами.

Как сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, на протяжении второго квартала текущего года для лиц с ограниченными физическими возможностями обустроено 5 колясочных съездов на станциях «Героев Днепра» (1 шт.), «Петровка» (2 шт.), «Кловская» (1 шт.), «Вокзальная» (1 шт.). Стоимость выполненных работ - 44,8 тыс. грн.

С начала года на станциях метрополитена обустроено 9 колясочных съездов на сумму 66 тыс. грн.

Как отмечают в метрополитене, работа по обустройству колясочных съездов продолжается, и до конца года предусматривается установить еще 16 съездов для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями, которые пользуются колясками.

Эта работа осуществляется в рамках проекта по улучшению культуры обслуживания пассажиров и созданию благоприятных условий для людей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме этого, как отмечает пресс-служба КП, на средства инвесторов оборудованы видео-информационными системами 5 вагонов метрополитена для людей с недостатками слуха.

Также в метрополитене постоянно обеспечивается выполнение инструкций «О порядке проезда в метрополитене пассажиров-инвалидов на колясках» и «О порядке проезда в метрополитене инвалидов по зрению I и ІІ групп», - говорится в сообщении.