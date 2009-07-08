КМУ уволил Урбанского с должности замминистра транспорта

19:23, 08 июля 2009
Транспорт/Связь
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Кравчука назначил

 Кабинет Министров Украины сегодня на заседании уволил Игоря УРБАНСКОГО с должности заместителя министра транспорта и связи и назначил вместо него Петра КРАВЧУКА.

Об этом УНИАН сообщил источник в Кабинете Министров.

Собеседник агентства уточнил, что П.КРАВЧУК назначен на должность заместителя министра транспорта – главы Государственной администрации автотранспорта.

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