КМУ уволил Урбанского с должности замминистра транспорта
19:23, 08 июля 2009Транспорт/Связь
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Кравчука назначил
Кабинет Министров Украины сегодня на заседании уволил Игоря УРБАНСКОГО с должности заместителя министра транспорта и связи и назначил вместо него Петра КРАВЧУКА.
Об этом УНИАН сообщил источник в Кабинете Министров.
Собеседник агентства уточнил, что П.КРАВЧУК назначен на должность заместителя министра транспорта – главы Государственной администрации автотранспорта.
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