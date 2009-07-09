"Заграничные" мобильные необходимо регистрировать в базе данных УГЦР

Ввоз мобильных телефонов из-за границы без разрешения не освобождает их владельцев от регистрации их кодов IMEI в общей базе данных автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГЦР.

По данным УГЦР, согласно действующему законодательству, гражданин имеет право ввезти на территорию Украины из-за границы, без получения в УГЦР разрешения на ввоз, два мобильных телефона. В этом случае, в соответствии с таможенным законодательством Украины, при пересечении таможенной границы гражданин должен заполнить таможенную декларацию, в которой в разделе „Излучающие устройства” внести тип ввозимого мобильного телефона и его код IMEI.

Как сообщили в УГЦР, для внесения в общую базу данных кодов IMEI мобильных телефонов, которые были приобретены за рубежом и ввезены в Украину в соответствии с таможенной декларацией, «гражданин должен обратиться в УГЦР с заявлением о внесении кодов IMEI таких телефонов в обобщенную базу данных с указанием кодов IMEI ввезенных мобильных телефонов». К заявлению также должен быть приложен оригинал таможенной декларации, в которой записаны мобильные телефоны.

По данным УГЦР, заявление с дополнением либо направляется заказным письмом по адресу УГЦР (проспект Победы, 15-й км, г. Киев, Украина), либо передается лично в один из филиалов УГЦР, которые находятся во всех областных центрах.

«На основании этих документов коды IMEI телефонов граждан будут внесены в белый список и при подключении будут обслуживаться всеми операторами мобильной связи», - отмечается в сообщении.

Если в Украину ввозится больше чем два мобильных телефона, то на их ввоз, согласно законодательству, необходимо получить разрешение УГЦР.

Как сообщал УНИАН, согласно решению НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положению о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как ворованные (операторы не имеют право обслуживать эти телефоны). В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) от 05.02.2009 № 1339 „Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств” установлены требования к пунктам реализации мобильных телефонов: в каждом пункте реализации терминалов должна быть обеспечена возможность проверки наличия в обобщенной базе данных кодов IMEI мобильных терминалов, которые покупаются; пункт реализации должен быть оборудован компьютерной или другой техникой с доступом к сети Интернет; в каждом пункте реализации в присутствии покупателя должна быть обеспечена возможность проверки исправности и выполнения всех заявленных производителем функций терминала, который покупается. Согласно решению НКРС, возможность проверки должна быть предоставлена в каждом пункте реализации после 30 июня 2009 года.

Кроме того, решением НКРС предусмотрено, что, начиная с 31 июля т.г., операторы мобильной связи будут осуществлять подключение лишь тех новых телефонов, коды IMEI которых зарегистрированные в обобщенной баз данных УГЦР.