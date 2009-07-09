Количество ДТП на железных дорогах сократилось почти в 2 раза

За шесть месяцев 2009 года на переездах и путях железных дорог Украины произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, что по сравнению с соответствующим периодом 2008 года меньше на 32 случая. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В том числе произошло 35 ДТП на переездах и 7 — на путях вне переездов. Наибольшее количество ДТП (29) произошло на переездах без дежурного, оборудованных сигнализацией.

По данным ведомства, все зафиксированные транспортные происшествия произошли по вине водителей автотранспорта, которые пренебрегают правилами дорожного движения и безопасности. В ДТП на протяжении первого полугодия этого года погибли 23 человека и 25 травмированы.

Как отмечают в ведомстве, уменьшение количества ДТП на переездах — результат работы железнодорожников, поскольку сегодня переезды всех основных направлений с интенсивным движением оборудованы барьерными системами. В частности, на протяжении шести месяцев 2009 года работники путевого хозяйства железных дорог установили 38 таких систем. В целом до конца года барьерные системы планируется установить на 68 переездах.