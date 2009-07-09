На ЮЗЖД в пригородных поездах выявили почти 4 тыс. "зайцев"

С начала 2009 года ревизоры-инструкторы Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) проверили 737 поездов пригородного сообщения, выявив при этом 3 812 безбилетных пассажиров.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, за попытку бесплатного проезда в поезде безбилетные пассажиры уплатили штраф на общую сумму около 118 тыс. грн.

Кроме того, в первой половине 2009 года работники отдела ревизий и контроля пассажирских поездов Юго-Западной железной дороги предупредили 66 случаев несоблюдения правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Нарушители оштрафованы на общую сумму 3 330 грн. При перевозке неоплаченных 8 230 кг избыточной ручной клади взыскано 3 947 грн. штрафа.