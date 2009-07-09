ДЖД в июне снизила перевозку пассажиров на 12%

В первый месяц летних пассажирских перевозок поездами формирования Донецкой железной дороги (ДЖД) в дальнем следовании перевезено 1260 тысяч пассажиров, что на 165 тысяч человек меньше (12%), чем в июне прошлого года.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ДЖД.

За первое полугодие 2009 года Донецкой железной дорогой в дальнем следовании перевезено 4811 тысяч пассажиров, что на 681 тысячу пассажиров меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Согласно сообщению, сегодня в среднем в сутки курсирует 26 пассажирских поездов формирования Донецкой железной дороги, из них четыре — дополнительные. При этом задействовано в среднем в сутки 790 пассажирских вагонов, их число регулируется в зависимости от населенности (заполненности) поездов и количества проданных билетов.

Как отмечают на ДЖД, по оценкам специалистов, в текущем году зафиксирован спад пассажиропотока по всем направлениям. Уменьшение достигало 14% в весенние месяцы. К началу летних перевозок пассажиропоток немного стабилизировался, однако все же он в целом на 7% меньше, чем в прошлом году.

К примеру, в результате спада пассажиропотока поезда московского направления курсируют по неполным схемам и их населенность меньше по сравнению с прошлыми годами. В результате этого железнодорожникам пришлось уменьшить численность составов до 12-15 вагонов. В июне 2009-го населенность поезда №9/10 сообщением Донецк—Москва и поезда №11/12 сообщением Луганск—Москва составила 74% и 95% соответственно в столицу России и 79% и 98% — обратно.

Поезда киевского маршрута при полной схеме следования (18-19 вагонов) сохраняют свою популярность. Так, населенность поезда №37/38 сообщением Донецк—Киев в столицу Украины составляет 90%, обратно — 92%; поезд №83/84 сообщением Мариуполь—Киев — 85% и 80% соответственно; поезд №88/89 сообщением Луганск—Киев — 74% и 92%; поезд №20/21 сообщением Луганск—Киев — 95% и 98%.

Традиционно одним из популярных направлений в летний период является крымское. Там населенность в среднем составляет 96%, обратно — всего 63%, что вызвано спецификой курортного сезона: первая половина лета — завоз пассажиров, вторая — вывоз.