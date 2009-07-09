ЮЖД назначила дополнительные поезда в Крым

Для удобства пассажиров Южная железная дорога назначила дополнительные поезда в крымском направлении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Так, дополнительно назначены: поезд №545 Харьков—Симферополь с отправлением из Харькова в 16:57 и прибытием в Симферополь в 02:35 (с 1 июля по 30 августа ежедневно); №546 Симферополь—Харьков с отправлением из Симферополя в 11:07 и прибытием в Харьков в 21:01 (с 4 июля по 2 сентября ежедневно); №587/588 Харьков—Евпатория с отправлением из Харькова в 00:40 с 15 июля по 31 августа по нечетным числам и прибытием в Евпаторию в 11:04 в эти же сутки. Отправление из Евпатории в 03:40 с 15 июля по 31 августа по нечетным числам и прибытие в Харьков в 03:40 с 16 июля по 30 августа по четным числам и 1 сентября. При наличии смежных чисел 31 июля и 1 августа поезд отправится из Харькова и Евпатории 29 и 31 июля, 3 августа и прибудет в Харьков 30 июля, 1 и 4 августа.