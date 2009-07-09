В Полтаве горел троллейбус

В Полтаве по улице Калинина сегодня около 08.30 в троллейбусе №44 возник пожар из-за электрозамыкания.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Полтавской области, огнем была повреждена панель приборов управления и кабина водителя. Как только водитель увидел дым, то открыл двери и выпустил пассажиров.

В МЧС отметили, что именно пассажиры вызвали пожарных по номеру 1501, пока водитель пытался собственноручно затушить огонь.

Троллейбус, исчерпавший свой срок эксплуатации, принадлежит городскому коммунальному предприятию «Полтаваэлектроавтотранс».