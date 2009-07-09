Услугами аэропортов Крыма воспользовались 279,2 тыс. пассажиров

Услугами аэропортов Автономной Республики Крым в январе-июне воспользовались 279,2 тыс. пассажиров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, количество пассажиров, отправленных из аэропортов Крыма, составило 130,7 тыс., прибывших в аэропорты - 148,5 тыс., что на 4,7% и 5,2%, соответственно, меньше, чем за соответствующий период 2008 г. При этом за 6 месяцев авиакомпании Крыма перевезли тыс. 6,7 пассажиров, пассажирооборот составил 3,5 млн. пасс. км.

За январь-июнь текущего года из аэропортов Крыма отправлено 113,4 т грузов, что составило 42,1% уровня прошлого года. Объем принятых грузов на территории автономии снизился на 20,3% - до 108,2 т.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае услугами аэропортов Крыма воспользовались 190,1 тыс. пассажиров.