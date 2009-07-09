Морской терминал по приему сжиженного газа

Японская Mitsubishi Group Inc. и турецкие Сalik Group предложили Украине за собственные средства разработать технико-экономическое обоснование строительства первого морского терминала по приему сжиженного газа в танкерах. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

В переговорах по этому вопросу также принимали участие представители канадской SNC Lavalin и польской Gas Sistema S.p.o.

По словам заместителя министра топлива и энергетики Украины Бурзу АЛИЕВА, «об основных принципах или логистике будущих поставок сжиженного газа говорить пока рано. Первым шагом должна быть политическая воля навстречу проекту. Вторым - могло бы стать решение правительства о предоставлении государственных гарантий под строительство, тогда следующим шагом станут ТЭО и бизнес-план».

Как пишет еженедельник, проектная стоимость строительства СПГ-терминала - при условии мощности по приему газа в эквиваленте 10 млрд. кубометров (пятая часть рынка импорта газа в Украину) - оценивается в 750–800 млн. дол. По словам участников переговоров, о точной сумме инвестиций можно будет говорить лишь после того, как Киев определится со структурным статусом предприятия. Статус очередной дочерней компании в составе «Нафтогаза», например, облегчает коммерческое кредитование. В то же время дислокация строительства в системе Госрезерва даст терминалу стратегический статус.

Строительство СПГ-терминала, отмечает издание, позволило Турции демонополизировать свой рынок газа, хотя еще 2-3 года назад она почти на 100% зависела от поставок российского ОАО «Газпром». Сегодня, когда на трубопроводный рынок этой страны зашел Азербайджан и заработал СПГ-терминал по импорту газа из Египта, доля «Газпрома» упала в два-три раза. В результате, цена продажи российского газа Турции сейчас находится на уровне 180 дол. за тысячу кубометров, то есть несколько ниже, чем в странах-сателлитах РФ наподобие Беларуси или Армении.