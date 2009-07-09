ЛЖД сегодня проведет пресс-конференцию

Сегодня в 15.00 состоится пресс-конференция по результатам расследования ситуации, связанной с работой рентгеновской системы сканирования TNSCAN RF6010, установленной на железнодорожной станции Матевци (Словацкая Республика).

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, в пресс-конференции примут участие первый заместитель начальника Львовской железной дороги Богдан ПИХ, главный государственный врач СЭС на Львовской железной дороге Владимир БАГНЮК, начальник медицинской службы Львовской железной дороги Михаил ЯВОРСКИЙ.

Мероприятие состоится по адресу: Львов, ул. Гоголя, 1, управление Львовской железной дороги, комн. 201.