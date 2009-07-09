Предприятия Автономной Республики Крым на собственных и арендованных причалах за январь-июнь 2009 г. обработали 5700,9 тыс. т грузов, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления статистики в АРК, 57,7% (3288,8 тыс. т) всего объема перевалки грузов выполняют предприятия г. Керчи. Все объемы перевалки осуществляются на морских причалах.

В январе-июне текущего года на причалах автономии прошли обработку 1103 судна, из них 85,1% - суда иностранных владельцев и фрахтовщиков. По сравнению с январем-июнем 2008 г. количество обработанных судов снизилось на 34,7%.

Как сообщал УНИАН, за январь-май переработка грузов в крымских портах снизилась на 8,4% - до 4,6 млн. т.