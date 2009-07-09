В Житомире с 11 июля подорожает проезд

В Житомире с 11 июля на 25 копеек - до 1 гривни - подорожает проезд в троллейбусах и трамваях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, соответствующее решение сегодня принял исполком.

Это решение направлено на выведение из кризиса Житомирского трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ), которое в последние годы работает себе в убыток из-за необходимости перевозить 34 категории льготников, отметили в пресс-службе.

Также в два раза – с 60 до 120 грн. - увеличится и стоимость месячных проездных билетов в городском пассажирском электротранспорте областного центра.