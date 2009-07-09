Украинские студенты завоевали две «бронзы»

На завершившемся 7 июля в Каире всемирном международном студенческом ИТ-конкурсе Imagine Cup 2009 украинские студенты завоевали два третьих места.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компания «Майкрософт Украина».

По данным пресс-службы, среди победителей конкурса «есть и украинские участники», в частности команда Intellectronics (Харьковского национального университета радиоэлектроники - ХНУРЭ), занявшая 3-е место в номинации «Разработка встраиваемых систем» с проектом мобильной диагностики e-Health и команда Just4fuN (Компьютерная Академия ШАГ, г. Донецк), завоевавшая «бронзу» в номинации «Короткометражный фильм».

«Уже третий раз участники из Украины участвуют и занимают призовые места в мировом финале Imagine Cup», - сказано в сообщении.

Главная тема конкурса этого года – «Представьте мир, в котором технологии позволяют решить наиболее трудные проблемы современности». При этом за основу были взяты проблемы, отображенные в Целях развития тысячелетия (The Millennium Development Goals), принятых ООН более 8 лет назад, среди которых общедоступное начальное образование, улучшение охраны здоровья матерей, обеспечение экологической устойчивости и другие.

Команда Intellectronics из Харьковского национального университета радиоэлектроники представила аппарат для сбора показателей о состоянии здоровья человека, которые затем отправляются на сервер для анализа доктором. Такое устройство очень удобно для мониторинга состояния хронических больных, грудных детей и людей, находящихся на послеоперационном наблюдении, а также больных в отдаленных населенных пунктах. В качестве приза за «бронзу» в номинации «Разработка встраиваемых систем» команда получила чек на сумму 5 тыс. долл.

Что же касается «короткометражников», то им нужно было за 36 часов снять короткий фильм на заданную тему – «Встреча древнего и современного в Египте». За третье место команда Just4fuN получила денежный приз в размере 3 тыс. долл.

По мнению директора департамента стратегических технологий «Майкрософт Украина» Александра ОРЕХОВА, «технологически уровень проектов украинских команд не уступает победителям». По его словам, «традиционно наши ребята демонстрируют высокий уровень» технической подготовки и системный подход, в то же время «очень часто» недостает презентационных навыков, «умения эффектно подать проект, представить его с лучшей стороны».

Победители Imagine Cup 2009 были названы вечером 7 июля на официальной церемонии награждения, которая проходила у подножия египетских пирамид в Гизе и собрала всех участников финала. Победителями в этом году стали: команда SYTECH из Румынии в номинации «Программные проекты», корейская команда Wafree в «Разработке встраиваемых систем» и бразильская команда LEVV It в разработке игр.

В 2010 году финал Imagine Cup пройдет в Польше.

Справка УНИАН. Imagine Cup – это международный студенческий конкурс проектов в сфере информационных технологий, который корпорация Microsoft проводит для студентов и старшеклассников уже седьмой год подряд. В 2009 году участниками конкурса стали более 300 000 студентов. Победители национальных этапов – 444 студента, представляющих 142 стран мира – соревновались во всемирном финале, который проходил в Каире, столице Египта.

Стать участником международного конкурса Microsoft может любой студент или школьник, достигший 16 лет, собравший команду и прошедший регистрацию на официальном сайте конкурса. Главное условие участия в соревновании – интересная идея, перспективный проект, который команда-претендент представляет вниманию жюри. Ежегодно задается общая тема соревнований, в рамках которой участники конкурса должны продемонстрировать свои таланты и навыки.

Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является признанным мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений, которые помогают людям и компаниям полностью реализовать свой потенциал.

С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.