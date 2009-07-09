«Укрпочта» снизила плату за принятие коммунальных платежей

На выполнение рекомендаций Антимонопольного комитета Украины Украинское госпредприятие почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» привело к экономически обоснованному уровню плату за услугу по принятию от населения наличных платежей за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе АМК.

В частности, «Укрпочта» снизила минимальную плату с 2 грн до 1,80 грн за предоставление этой услуги при условии отсутствия договоров, заключенных между филиалами предприятия и производителями жилищно-коммунальных услуг.

Это снижение связано с тем, что, как установил АМК, во время формирования платы «имело место безосновательное включение предприятием к тарифу отдельных расходов, непосредственно не связанных с услугой принятия платежей», что привело к необоснованному завышению стоимости этой услуги.

По данным АМК, официальное подтверждение снижения тарифа содержится в письме УГППС «Укрпочта» в комитет № 42-17-200, новый тариф за принятие платежей от населения утвержден приказом «Укрпочты» от 16.06.2009 г. №600.

Кроме того, как отмечается в сообщении АМК, «реагируя на законные требования комитета», УГППС «Укрпочта» составило план мероприятий по прекращению действий, которые содержат признаки нарушений конкурентного законодательства. При этом «Укрпочта» обязалась: внести изменения в концепцию ценообразования предприятия, которые позволят избежать включения в расчет стоимости услуги расходов, не связанных с ее предоставлением; разработать и внедрить унифицированный перечень операций, которые осуществляются отделениями предприятия во время принятия платежей; создать порядок определения количества услуг по принятию платежей от потребителей дома; установить правила пересмотра размера комиссионного вознаграждения, которое закладывается в договоры с производителями жилищно-коммунальных услуг.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» - национальный оператор почтовой связи, имеет в своем составе свыше 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 тыс. – в сельской местности), которые предоставляют услуги населению на всей территории Украины. На предприятии работают около 110 тыс. работников. Компания обслуживает почти 15 млн. абонентских почтовых ящиков, имеет прямой почтовый обмен с 72 странами мира, обслуживает 37 магистральных автомобильных маршрутов длиной свыше 29,4 тыс. км и 3 авиационных маршрута для перевозки почты и печатных изданий. Предприятие ежегодно распространяет более миллиарда экземпляров периодических печатных изданий, пересылает сотни миллионов единиц письменной корреспонденции, осуществляет десятки миллионов почтовых переводов. В целом «Укрпочта» предлагает потребителям свыше 50 видов услуг. С 1992 года УГППС «Укрпочта» начато издание маркирующей продукции. За годы независимости в Украине выпущено свыше 900 сюжетов почтовых марок.