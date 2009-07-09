ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» отказалось от услуг «Укрпочты» по сбору платежей за электроэнергию из-за повышения тарифа на эту услугу в два раза.

Как сообщил корреспонденту УНИАН коммерческий директор «Севастопольэнерго» Владислав ЯКИМОВИЧ, компания была вынуждена пойти на этот шаг, не продлевать договор на оплату услуг государственного предприятия почтовой связи по сбору платежей за электроэнергию для населения в связи с тем, что «Укрпочта» предложила поднять действующий тариф на оплату своих услуг в два раза, что является неприемлемым.

«Мы посчитали, что энергокомпания не имеет средств для оплаты услуг в таких размерах, и настаиваем, что повышение тарифа является необоснованным», подчеркнул он.

Как добавил В.ЯКИМОВИЧ, теперь «Укрпочта» перекладывает финансовую нагрузку на людей, и будет собирать комиссию с них.