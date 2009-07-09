В Севастополе в июне продано 65,4 тыс. билетов на поезда

В Севастополе в июне было продано 65,4 тыс. билетов на поезда дальнего следования, что только на 100 билетов меньше, чем год назад.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Севастопольского вокзала Приднепровской железной дороги Елена АЛЬЗОБА.

По ее словам, «в целом в текущем году въезжают в Крым значительно меньше, чем в прошлом году. Но по станции Севастополь это не чувствуется, потому что, в принципе, в июне у нас снижение пассажиропотока менее чем на 1%: в июне 2008 года мы отправили на дальнем сообщении 65,5 тысяч пассажиров, в июне этого года - 65,4 тысячи, то есть, 99,8% к уровню прошлого года".

"Если говорить об итогах полугодий, то за 6 месяцев 2008 года мы отправили на дальнем сообщении 286 тысяч пассажиров, а за такой же период текущего года - 255 тысяч. То есть, 89% по отношению к уровню прошлого года», - сообщила Е.АЛЬЗОБА.

Как добавила начальник вокзала, «в июле-августе мы ожидаем приблизительно такие же результаты».

По ее утверждению, «на сегодняшний день мы без проблем справляемся с ситуацией. На все направления мест имеется в достаточном количестве". Как добавила Е.АЛЬЗОБА, «отсутствие ажиотажа объясняется, очевидно, тем, что нами открыты дополнительные кассы. Кроме того, в текущем году нам дополнительно выделен еще один автомобиль под передвижную билетную кассу, и теперь у нас уже больше возможностей обслуживать людей на побережье. Эта практика оказалась очень удачной, действительно, очень удобно брать билеты прямо в местах отдыха». Кроме того, как сказала начальник вокзала, работает «стол заказов» - заказ билетов по телефону, давно полюбившаяся севастопольцами услуга.

По информации Е.АЛЬЗОБЫ, в текущем году Севастопольский вокзал принимает и отправляет 10 пар поездов: 3 поезда на Киев, 4 на Москву, 1 на Донецк и 2 на Санкт-Петербург.