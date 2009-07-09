«Укравтохолдинг» выплатил более 4,8 млн. грн.

ООО «Украинский автомобильный холдинг» (г. Киев), которое входит в состав Корпорации «Богдан», осуществило выплату процентов по облигациям за 14 купонный период в сумме 4 млн. 850,8 тыс. грн., что отвечает доходности облигаций на уровне 21,5% годовых.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что выплата осуществлена своевременно и в полном объеме. Сумма выплаченных процентов составила 4 850 800 грн., что отвечает доходности облигаций на уровне 21,5% годовых.

В целом за четырнадцать купонных периодов Украинский автомобильный холдинг выплатил 52 млн. 711,787 тыс. грн. процентного дохода.

Напомним, объем эмиссии составляет 100 млн. грн., номинальная стоимость облигации – 1 тыс. грн. Срок обращения ценных бумаг – 1820 дней, дата начала погашения выпуска – 4 января 2011 года. Выплата процентного дохода осуществляется ежеквартально.

Справка УНИАН. ООО «Украинский автомобильный холдинг» входит в корпорацию «Богдан» и специализируется на продажах новых автомобилей (в том числе, с помощью банковского кредитования). «Украинский автомобильный холдинг» – официальный дилер ОАО "АвтоВАЗ", "КИА Моторс Украина", "Хюндай Моторс Украина" и "Субару Украина".

На сегодняшний день «Украинский автомобильный холдинг» имеет собственную сеть из 38 филиалов, расположенных по всей территории Украины. Все филиалы холдинга оснащены современным технологическим оборудованием для сервисного, гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей. Кроме того, компания работает с более 100 привлеченными дилерскими компаниями.

100% уставного капитала ООО «Украинский автомобильный холдинг» принадлежит компания Autoretail Holding Limited (Кипр).