Продажи автомобилей в Польше выросли

В Польше в первом полугодии продано 168,9 тыс. новых частных и доставочных автомобилей, что на 0,2% больше показателя января-июня прошлого года.

Как передает кореспондент УНИАН в Польше, по данным Польского союза автомобильной промышленности (PZPM), больше всего в первой половине года упали продажи доставочных автомобилей – более чем на 25% - до 26,8 тыс. машин.

В тройку лидеров по продажам вошли Skoda, Fiat и Toyota, которые продали 19,3 тыс., 17,7 тыс. и 15,7 тыс. автомобилей, соответственно.

Volkswagen за аналогичный период продал 14,2 тыс., Ford – 13,4 тыс. и Opel – 12,6 тыс. машин.

В тоже время самый большой рост продаж зафиксировали японские Mazda и Mitsubishi, которые продали около 1,8 тыс. и 4 тыс. машин (рост более 1000% и более 100%, соответственно).

Отмечается также, что рост продаж автомобилей в Польше, наблюдавшийся с начала года, с мая стал снижаться (с 4,5% в апреле до 2,25% в мае и до 0,14% в июне).

По оценкам экспертов, с начала года 20% проданых в стране автомобилей приобрели иностранцы, в большинстве – немцы, в связи с выгодой покупать машины в Польше, предопределенной низким курсом злотого.

По данным PZPM, продажи машин класса люкс составили 3% общего количества реализованных в первом полугодии авто.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Польше в первом полугодии сократилось на более чем 20% - до 438 тыс. авто.

Справка УНИАН. В 2008 году жители Польши приобрели 320 тыс. новых автомобилей, что на 9% больше показателей 2007 года.

В прошлом году поляки также ввезли в страну свыше 1,1 млн. б/у автомобилей из стран Европейского Союза, что на 11% больше, чем в 2007 году.

По данным института Samar, который специализируется на исследовании автомобильного рынка Польши, в начале 2009 года в стране было зарегистрировано почти 14,6 млн. частных автомобилей, что на 9% больше показателей начала 2008 года.