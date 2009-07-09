Глава ІКАО против всемирного черного списка авиакомпаний
Это не спасет от несчастных случаев
Председатель Международной организации гражданской авиации (ІКАО) Роберт ГОНСАЛЕЗ выступает против введения всемирного “черного” списка авиакомпаний.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после встречи с вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за вопросы транспорта, Антонио ТАЙАНИ.
“Списки, которые могут отбить охоту пассажиров использовать определенные авиакомпании на отдельных маршрутах, не обязательно уменьшат количество несчастных случаев”, - сказал председатель ІКАО.
Как сообщал УНИАН, 30 июня А.ТАЙАНИ заявил о намерении предложить Международной организации гражданской авиации создать всемирный “черный список” авиакомпаний.
В первый раз “черный список” авиакомпаний в ЕС был создан в марте 2006 года. После последнего пересмотра списка в него входят 4 украинские компании: «Мотор Сич», Украинская авиационная транспортная компания, “Украинско-Средиземноморские авиалинии” и Volare Aviation Enterprise.
Украина надеется вывести три из них из списка до конца этого года.