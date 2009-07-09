Глава ІКАО против всемирного черного списка авиакомпаний

Председатель Международной организации гражданской авиации (ІКАО) Роберт ГОНСАЛЕЗ выступает против введения всемирного “черного” списка авиакомпаний.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после встречи с вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за вопросы транспорта, Антонио ТАЙАНИ.

“Списки, которые могут отбить охоту пассажиров использовать определенные авиакомпании на отдельных маршрутах, не обязательно уменьшат количество несчастных случаев”, - сказал председатель ІКАО.

Как сообщал УНИАН, 30 июня А.ТАЙАНИ заявил о намерении предложить Международной организации гражданской авиации создать всемирный “черный список” авиакомпаний.

В первый раз “черный список” авиакомпаний в ЕС был создан в марте 2006 года. После последнего пересмотра списка в него входят 4 украинские компании: «Мотор Сич», Украинская авиационная транспортная компания, “Украинско-Средиземноморские авиалинии” и Volare Aviation Enterprise.

Украина надеется вывести три из них из списка до конца этого года.