Киевсовет уменьшил отчисления от «Киевтранспарксервиса»

Депутаты Киевского городского совета уменьшили норматив отчислений части прибыли коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» в бюджет города.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение о внесении изменений в бюджет Киева на 2009 год поддержали сегодня на заседании сессии Киевсовета 79 из 117 присутствующих в зале депутатов.

В решение отмечается, что теперь этот норматив уменьшен с 80 до 15%.

Как отмечается в пояснительной записке, благодаря уменьшению норматива отчислений чистой прибыли в бюджет столицы, КП «Киевтранспарксервис» за счет собственных средств будет иметь возможность оплатить 196 тыс. грн. лизинговых платежей за приобретенные автомобили для блокировки автотранспорта, погасить 1 млн. 125 тыс. грн. кредита, полученного на приобретение эвакуаторов, и приобретет около 17 паркоматов без привлечения бюджетных средств.