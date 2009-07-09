ЛЖД призывает словацких коллег настроить сканер

Львовская железная дорога и главный государственный санитарный врач на ЛЖД обратились к словацкой стороне с требованием привести радиационную защиту TNSCAN RF6010 на станции Матевци до уровня, который обеспечит полную безопасность машинистов локомотивов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, общая комиссия специалистов украинской и словацкой железных дорог в конце июня т.г. провела расследование ситуации, связанной с рентгеновской сканировочной системой TNSCAN RF6010 на станции Матевци (Словацкая Республика).

Напомним, причиной проверки стали обращения машинистов локомотивов, которые утверждали, что 3 и 4 февраля 2009 года получили при выполнении служебных обязанностей дополнительное радиационное облучение.

По результатам контрольного тестирования системы украинские специалисты объяснили, что с точки зрения украинского законодательства величина рассеянного облучения в кабине локомотива при прохождении сканера во много раз превышают величину допустимого фона, а следовательно такая работа является недопустимой. В частности, во время проверки сканера измерительные приборы зафиксировали превышение дозы радиационного облучения в кабине машиниста в момент прохождения локомотива в 5-6 раз, по сравнению с фоновым значением. В свою очередь, словацкие специалисты в акте проведения контрольного излучения отметили, что «данное рабочее место отвечает требованиям радиационной защиты», при этом отметив необходимость более детального изучения влияния на отдельного человека при одном проезде.

Однако, по данным ЛЖД, на сегодня никаких мер со стороны словаков не принято. "Признав потребность в дополнительном осмотре и регулировании системы, словацкие уполномоченные лица все же отказываются приостановить действие сканера до момента его окончательной проверки и приведения в безопасное рабочее состояние», - отмечают в ЛЖД.

Львовские железнодорожники по этому поводу направили соответствующие письма и обращение к руководству «Укрзализныци» и Государственной компании "Железные дороги Словацкой Республики", а также словацким таможенникам. Кроме того, главный государственный санитарный врач на ЛЖД Владимир БАГНЮК поручил в случае игнорирования или официального отказа словацкой стороны решать эту ситуацию — приостановить отправление украинских локомотивных групп на работы, связанные с прохождением сканировочной системы на данной станции, а следовательно, остановить движение поездов на этом пограничном переходе.