Председателем набсовета «Черкасского автобуса» назначен Свинарчук

Председателем наблюдательного совета ОАО «Черкасский автобус», которое входит в Корпорацию «Богдан», назначен Олег СВИНАРЧУК вместо Константина ВОРУШИЛИНА.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в «Ведомостях ГКЦБФР».

Отмечается, что такое решение Наблюдательный совет принял на своем заседании 2 июля.

К.ВОРУШИЛИН занимал должность председателя наблюдательного совета ОАО «Черкасский автобус» с 10 апреля 2009 года.

Напомним, О.СВИНАРЧУК является президентом Корпорации «Богдан», а также возглавляет наблюдательный совет ОАО «Луцкий автомобильный завод».

Справка УНИАН. ОАО «Черкасский автобус» (г. Черкассы) входит в состав Корпорации «Богдан» и занимается производством автобусов и автомобилей.

Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств различных типов. В ее состав входят более 20 компаний, среди которых: "Луцкий автомобильный завод", "Черкасский автобус", "Хюндай Моторс Украина" и др.