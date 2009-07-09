Киевсовет зачислил в УФ «Киевпасстранса» закрепленное за ним имущество

Киевский городской совет закрепил за коммунальным предприятием «Киевпасстранс» имущество, как взнос владельца в уставный фонд этого предприятия, в размере 348 млн. 376 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовали 96 из 117 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Как отмечается в решении, стоимость оцененного имущества КП "Киевпасстранс» состоит из остаточной стоимости объектов в сумме 256 млн. грн., которые находятся на его балансе по состоянию на 1 марта 2009 года, и оборотных средств в размере 92 млн. 375 тыс. грн. целевого финансирования на пополнение уставного фонда предприятия согласно решению Киевсовета «О бюджете города Киева на 2008 год».

Депутаты постановили, что уставный фонд КП «Киевпасстранс» формируется за счет балансовой стоимости необоротных активов, которая сформирована в сумме расходов на приобретение, модернизацию (в том числе за счет бюджетных средств), строительства и дооценки основных средств, а также оборотных средств, и нововведенных в коммунальную собственность территориальной общины Киева основных средств.