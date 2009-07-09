ПЖД отремонтировала более 4,7 тыс. грузовых вагонов

Приднепровская железная дорога за 6 месяцев 2009 г. отремонтировала более 4,7 тыс. грузовых вагонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД, из них более 4 тыс. вагонов принадлежат парку "Укрзализныци", 737 вагонов – частным предприятиям.

Более 50% грузовозов, обновленных капитальным и деповским ремонтом, – универсальные полувагоны. Также отремонтировано 318 зерновозов, 219 цистерн, 215 окатышевозов, 119 хоппер-цементов и других специальных вагонов и платформ.

Ремонт грузовых вагонов на Приднепровской железной дороге осуществляют 10 специализированных депо.