«Донбассаэро» открыла новый авиарейс Одесса – Донецк – Баку

Авиационная компания «Донбассаэро» открыла новый рейс по направлению «Одесса – Донецк – Баку».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе международного сотрудничества Донецкой торгово-промышленной палаты.

Согласно сообщению, рейсы выполняются еженедельно по пятницам c вылетом из Международного аэропорта «Одесса» в 16.35, прилетом в Баку в 22.40, а затем вылетом из аэропорта в г. Баку по местному времени в 23.30.

Полет осуществляется на воздушном судне - Airbus 320 (150 кресел). На направлениях Одесса – Баку, Донецк – Баку представлены специальные тарифы для молодежи, пожилых граждан; пассажиров, путешествующих семьями.