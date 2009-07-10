НКРС: Запрет на «нулевые» тарифы пресечет неправомочную рекламу

Главная цель запрета операторам устанавливать «нулевые» тарифы - отменить неправомочную рекламу услуги о нулевом тарифе как не отвечающую действительности, сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

«То есть потребителя преднамеренно вводят в заблуждение для привлечения клиентов», - отмечается в сообщении.

При этом, по мнению НКРС, такой пакет услуг «или имеет большую абонентскую плату, или поступление средств от абонента иным образом, о чем потребитель узнает позже».

Поэтому НКРС вынесла решение о запрете "нулевых" тарифов «с целью защиты прав потребителя».

Как сообщал УНИАН, НКРС вчера приняла решение о запрете операторам устанавливать «нулевые» тарифы на услуги мобильной связи. НКРС приняла решение о запрете операторам телекоммуникаций устанавливать тарифы на услуги подвижной (мобильной) связи в размере 0,00 грн. за тарифную единицу услуги (временную или количественную) без учета себестоимости этих услуг и получения прибыли.

НКРС мотивирует данное решение тем, что установление операторами так называемых «нулевых» тарифов является нарушением требований законодательства в сфере телекоммуникаций (ст.67 Закона Украины «О телекоммуникациях»).

Кроме того, НКРС приняла решение о том, чтобы обязать операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги подвижной (мобильной) связи, предоставлять потребителям исчерпывающую информацию о конечной стоимости услуг и привести свою деятельность относительно информирования потребителей и установления тарифов в соответствие с законодательством в срок до 1 сентября 2009 года.

В ст. 67 Закона Украины «О телекоммуникациях» (Принципы регулирования тарифов) определены принципы тарифного регулирования на рынке телекоммуникаций Украины, в частности базирование расчетов тарифов на себестоимости этих услуг с учетом получения прибыли; зависимость уровня тарифов от уровня качества телекоммуникационных услуг; недопущение установления демпинговых или дискриминационных цен со стороны отдельных операторов, провайдеров телекоммуникаций и т.д.