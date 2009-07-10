Киевсовет требует от перевозчиков GPS-навигации

Киевский городской совет требует от новых участников рынка общественных перевозок в столице наличия с 1 января 2010 г. GPS-навигации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета в четверг.

Новые требования отражены в изменениях к Условиям организации и проведения конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования, утвержденных решением Киевсовета 15 марта 2007 года.

Вчерашнее решение было поддержано 95 из 115 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Кроме того, депутаты определили, что высадка и посадка пассажиров, в частности, маршрутного такси, будет осуществляться в пределах 15-метровой зоны от общественных остановок транспорта.

Как объяснил журналистам председатель постоянной комиссии Киевсовета Дмитрий ОЛИЙНЫК, “были внесены два изменения. Первое изменение касалось срока введения системы GPS. Хотя в подготовленном проекте предлагалось до 1 января 2011 года, в принятом варианте – это 1 января 2010 года. Второе предложение депутата ЛАМБУЦКОГО (генеральный директор КП «Киевпасстранс» Николай ЛАМБУЦКИЙ – УНИАН) звучало таким образом: 15 метров до остановочных комплексов и 15 метров после остановочных комплексов, которые установлены маршрутной сетью, и согласно принципу, который заложен в работу маршрутного такси”, - сказал Д.ОЛИЙНЫК.

В то же время он считает, что эти изменения не являются “производительными”, “поскольку по предложению GPS не будет времени у перевозчиков, ведь 5 месяцев для такой работы нереально, а второй момент – по остановочным комплексам – действующая система перевозок основана на том, что маршрутное такси может останавливаться как на остановочных комплексах, так и по требованию пассажира”. То есть, по словам Д.ОЛИЙНЫКА, на сегодня маршрутка может останавливаться по просьбе пассажира во всех местах, где нет дорожных знаков, запрещающих это.

Как отмечается в решении относительно изменений к Условиям конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования, претенденты конкурса будут оцениваться по шкале баллов от “минус 20” до “плюс 20”.

Среди показателей начисления баллов, в частности, технические требования к подвижному составу и профессиональные требования и характеристики работы автоперевозчика.

В решении отмечается, что оно принято в связи с необходимостью приведения условий организации и проведения конкурса в соответствие с требованиями действующего законодательства.