Astrum: операторы компенсируют отмену «нулевых» тарифов

Отмена операторами мобильной связи «нулевых» тарифных планов будет компенсирована аналогичными маркетинговыми ходами, которые должны предотвратить отток абонентов.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик Astrum Investment Management Евгений ОКША.

По его словам, мобильные операторы в Украине используют такие приемы, чтобы привлечь новых абонентов. «Это особенно актуально в период финансового кризиса, когда многие абоненты склонны экономить на оплате телефонных разговоров», - считает аналитик.

Но, к примеру, отметил Е.ОКША, в отличие от других украинских операторов, у мобильного подразделения Укртелекома Utel нет таких тарифных планов. Таким образом, данное решение НКРС не затронет деятельность Utel, прогнозирует аналитик. По его информации, «в январе-мае количество абонентов Utel увеличилось на 70% и сейчас составляет около 278 тыс. человек, что представляет собой один из самых высоких показателей подключений в отрасли».

Как сообщал УНИАН, НКРС вчера приняла решение о запрете операторам устанавливать «нулевые» тарифы на услуги мобильной связи. НКРС приняла решение о запрете операторам телекоммуникаций устанавливать тарифы на услуги подвижной (мобильной) связи в размере 0,00 грн. за тарифную единицу услуги (временную или количественную) без учета себестоимости этих услуг и получения прибыли.

НКРС мотивирует данное решение тем, что установление операторами так называемых «нулевых» тарифов является нарушением требований законодательства в сфере телекоммуникаций (ст.67 Закона Украины «О телекоммуникациях»).

Кроме того, НКРС приняла решение о том, чтобы обязать операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги подвижной (мобильной) связи, предоставлять потребителям исчерпывающую информацию о конечной стоимости услуг и привести свою деятельность относительно информирования потребителей и установления тарифов в соответствие с законодательством в срок до 1 сентября 2009 года.