Депутаты требуют от ГПУ защитить интересы государства

Глава Комитета Верховной рады по вопросам транспорта и связи Владимир КОЗАК направил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО депутатское обращение с требованием вмешаться в конфликт государственного порта "Южный" и компании ООО "Трансинвестсервис" (ТИС) и защитить интересы государства. Об этом УНИАН сообщила председатель профкома порта "Южный" Раиса ГЕРАСИМЕНКО.

В частности, в обращении профильного комитета к ГПУ, текстом которого располагает УНИАН, говориться, что в 2008-2009 годах Главное контрольно-ревизионное управление провело ревизию МТП "Южный", в ходе которой был установлен факт потерь портом и государственным бюджетом Украины многомиллионных доходов от неправомерного использования государственного имущества. "Установлено, что в 1999 году с разрешения Минпромполитики и ФГИУ, в разрез с требованиям ст. 4, п. 2 ст. 5 Закона Украины "Об аренде государственного комунального имущества", компании ТИС был дан в аренду причал №16, который арендовался за счет государства", - сказано в депутатском обращении.

Поскольку договор аренды причала №16 потерял действие с 1 января 2009 года, с целью устранения найденного нарушения ГлавКРУ обратилось с соответствующим письмом к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с требованием прекратить любые договорные отношения между ФГИ и ТИС касательно аренды причала №16 и вернуть его на баланс порта "Южный".

В обращении говориться, что, несмотря на то, что договор аренды закончился, ТИС продолжает незаконно удерживать причал и получать прибыль от его работы.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО еще 28 декабря 2008 года потребовала от ФГИУ немедленно защитить интересы государства в этом вопросе, в том числе с привлечением Генпрокуратуры. ФГИУ в письме от 6 апреля 2009 года, адресованному ТИС, заявил, что законные основания для дальнейшей аренды причала отсутствуют.

Сам В.КОЗАК, комментируя обращение комитета, заявил журналистам, что считает необходимым, чтобы Генпрокуратура через суд обязала ТИС покинуть арендованные причалы. А также проверила действия компании на предмет наличия состава уголовного преступления и, при выявлении оснований, возбудила уголовное дело и наказала виновных. "То, что происходит в порту `Южный`, - это прямое нанесение убытков государству. Безусловно, подобная практика должна пресекаться самым жестким образом. Я надеюсь, что Генпрокуратура оперативно вмешается в ситуацию и защитит интересы государства", - заявил В.КОЗАК.