Астелит: тарифы мобильной связи не подлежат госрегулированию

Тарифы мобильной связи согласно действующему законодательству не подлежат государственному регулированию. Об этом заявила УНИАН начальник отдела внешних связей компании «Астелит» Надежда ЛУБНИНА, комментируя вчерашнее решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) о запрете "нулевых" тарифов.

Она отметила, что «для нас принципиально», чтобы любые действия участников и регулятора рынка «находились в рамках действующего законодательства».

«Текущая тарифная политика нашей компании полностью соответствует законодательству», - сообщила Н.ЛУБНИНА.

Так, по ее данным, согласно Правилам предоставления телекоммуникационных услуг, утвержденным Кабинетом министров в 2005 году, операторы имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на телекоммуникационные услуги, за исключением тарифов, которые подлежат государственному регулированию (это тарифы на общедоступные услуги и некоторые другие специфические тарифы). При этом мобильная связь прописана в законе как не относящаяся к общедоступным услугам, и, соответственно, тарифы мобильной связи согласно текущему законодательству не подлежат государственному регулированию.

Также Н.ЛУБНИНА отметила, что важно учитывать, что, принимая подобные решения, регулятор «затрагивает интересы миллионов абонентов».

«Мы считаем, что нулевые внутрисетевые тарифы - это справедливый способ

предоставления услуг мобильной связи по отношению к конечному потребителю, поскольку их условия полностью соответствуют интересам абонентов», - сказала она.

По ее словам, такие тарифы делают мобильную связь доступной украинцам, особенно в ситуации текущей экономической нестабильности.

При этом Н.ЛУБНИНА отметила, что «нельзя говорить о том, что нулевые внутрисетевые тарифы – это демпинг». По мнению компании, следует оценивать весь продукт комплексно, а не только один из его элементов - звонки в определенном направлении. Для того, чтобы воспользоваться условиями нулевого внутрисетевого тарифа, абонентам необходимо выполнить ряд финансовых условий, в сети «Астелита», например, есть условие обязательного ежемесячного пополнения на 25 грн. При этом, сообщила Н.ЛУБНИНА, в нулевых внутрисетевых тарифных планах компании нет абонентской платы, их условия «полностью прозрачны и понятны абонентам при подключении, о чем свидетельствует высокая популярность таких предложений» среди украинцев.

«Ведь если бы тариф не был понятен и доступен, потребители не стали бы отдавать ему предпочтение, тем более на таком высококонкурентном рынке, как мобильная связь, где для потребителя существует множество возможностей», - отметила она.

Что касается конкретной реакции на решение НКРС о запрете нулевых тарифов, то Н.ЛУБНИНА сообщила, что компания на данный момент не получила это решение, и лишь после его получения «мы детально изучим ситуацию и будем принимать решение относительно дальнейших действий компании».