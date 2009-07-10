Киевстар: запрет "нулевых" тарифов позитивно повлияет на рынок

Запрет "нулевых" тарифов позитивно повлияет на рынок в целом. Об этом говорится в официальном комментарии компании «Киевстар» относительно принятого вчера решения Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) о запрете "нулевых" тарифов.

«Мы считаем, что запрет нулевых тарифов позитивно повлияет на рынок в целом, будет способствовать уменьшению перекрестного субсидирования одних услуг за счет других, обеспечит надлежащий уровень экономической конкуренции на рынке, когда определяющим фактором выбора оператора будет качество предоставляемой услуги, а также приведет к увеличению налоговых поступлений в Государственный бюджет Украины», - отмечается в комментарии.

В комментарии говорится, что компания «Киевстар» неоднократно и открыто заявляла свою позицию относительно существования нулевых тарифов на рынке как регулятору, так и во время публичных обсуждений актуальных вопросов отрасли.

К сожалению, по мнению компании, такая практика фактически «стала стандартом для телеком-рынка и основным инструментом конкурентной борьбы», что противоречит действующему законодательству. Как считают в компании «Киевстар», формирование тарифов операторами должно соответствовать требованиям Закона Украины «О телекоммуникациях», статья 67 которого предусматривает прямое требование недопущения установления демпинговых или дискриминационных цен операторами, а также формирование тарифов на базе их себестоимости с учетом прибыльности.

«На данный момент текст решения НКРС отсутствует на сайте, поэтому сделать конкретные выводы пока сложно», - говорится в комментарии.