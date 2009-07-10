УМС: закон не предусматривает запрет тарифов

Нормы существующего законодательства не предусматривают полномочий или прав регулятора запрещать какие бы то ни было тарифы. Об этом заявил корреспонденту УНИАН директор по маркетингу компании «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) Василь ЛАЦАНИЧ, комментируя вчерашнее решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) о запрете "нулевых" тарифов.

При этом он отметил, что на данный момент у компании нет решения НКРС, и прежде чем комментировать решение о запрете "нулевых" тарифов, «нам необходимо ознакомиться с официальным документом с изложением сути запретов, требований или рекомендаций».

«Пока не знаем, о чем именно идет речь», - сказал В.ЛАЦАНИЧ.

Тем не менее, по его мнению, не стоит забывать, что нормы существующего законодательства не предусматривают каких-либо полномочий или прав регулятора запрещать какие бы то ни было тарифы мобильных операторов.

По словам В.ЛАЦАНИЧА, «вопросы свободного ценообразования в мобильных сетях

относятся к сфере компетенции участников рынка». Он отметил, что в соответствии с законодательством, регулироваться государством могут только тарифы на общедоступные услуги, а мобильная связь таковой не является.

«Мы считаем, что в условиях свободного рынка любые тарифы имеют право на

существование, если они, во-первых, не нарушают законов и, во-вторых, востребованы потребителями», - отметил директор по маркетингу.

Как сообщал УНИАН, НКРС вчера приняла решение о запрете операторам устанавливать «нулевые» тарифы на услуги мобильной связи. НКРС приняла решение о запрете операторам телекоммуникаций устанавливать тарифы на услуги подвижной (мобильной) связи в размере 0,00 грн. за тарифную единицу услуги (временную или количественную) без учета себестоимости этих услуг и получения прибыли.

НКРС мотивирует данное решение тем, что установление операторами так называемых «нулевых» тарифов является нарушением требований законодательства в сфере телекоммуникаций (ст.67 Закона Украины «О телекоммуникациях»).

Кроме того, НКРС приняла решение о том, чтобы обязать операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги подвижной (мобильной) связи, предоставлять потребителям исчерпывающую информацию о конечной стоимости услуг и привести свою деятельность относительно информирования потребителей и установления тарифов в соответствие с законодательством в срок до 1 сентября 2009 года.

При этом НКРС также отмечается, что главная цель запрета операторам устанавливать «нулевые» тарифы - отменить неправомочную рекламу услуг с такими тарифами.

Справка УНИАН. В ст. 67 Закона Украины «О телекоммуникациях» (Принципы регулирования тарифов) определены принципы тарифного регулирования на рынке телекоммуникаций Украины, в частности базирование расчетов тарифов на себестоимости этих услуг с учетом получения прибыли; зависимость уровня тарифов от уровня качества телекоммуникационных услуг; недопущение установления демпинговых или дискриминационных цен со стороны отдельных операторов, провайдеров телекоммуникаций и т.д.