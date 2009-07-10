Флот сократил перевозку грузов на 27,7%

В Херсонской области морской торговый и речной флот в первом полугодии сократил перевозку грузов на 27,7%, в целом заказчикам было доставлено 412,8 тыс. тонн грузов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, перевозка грузов предприятиями речного транспорта, по сравнению с 1-м полугодием 2008 г., уменьшилась на 31,2%, предприятиями морского транспорта – на 20,8%.

Объем обработки грузов в портах и на промышленных причалах сократился на 21% и составил 2 млн. 305,4 тыс. тонн.