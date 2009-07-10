Beeline: «нулевые» тарифы внутри сети – результат ставок интерконнекта

«Нулевые» тарифы внутри сети – это результат необоснованно высоких ставок взаиморасчетов (интерконнекта) между операторами. Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН генеральный директор Beeline Александр БАРИНОВ, комментируя принятое вчера решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) о запрете "нулевых" тарифов.

А.БАРИНОВ отметил, что «именно высокая такса за завершение трафика», которую должны платить друг другу операторы, привела к дисбалансу тарифов на рынке мобильной связи при отсутствии государственного регулирования ставок интерконнекта. И с помощью внутрисетевых «нолей» операторы стараются замыкать внутри своих сетей основной объем трафика. При этом стимулируются входящие звонки от абонентов других сетей, которые оплачиваются по непропорционально высоким, по отношению к внутрисетевым, тарифам.

Кроме того, отметил А.БАРИНОВ, до сих пор не утверждена единая методика подсчета

себестоимости звонков и ставок интерконнекта, хотя работа над этим документом ведется уже более трех лет. Соответственно, сообщил он, неизвестно, какие параметры учитывать при расчете себестоимости: себестоимость каждой отдельной услуги (учитывая все ее цены во всех тарифных планах) или же себестоимость каждого тарифного плана (как совокупности услуг).

Поэтому, по мнению А.БАРИНОВА, «в подобном регулировании» (запрете "нулевых" тарифов – УНИАН) нет необходимости, и в дальнейшем, «чтобы не возникало подобных спорных моментов, достаточно утвердить методику расчета себестоимости». «Тем более что у НКРС для этого есть все необходимые полномочия», - сказал гендиректор Beeline.