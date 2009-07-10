НКРС приняла решение о выдаче 49 лицензий

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем заседании 9 июля т.г. приняла решение о выдаче 49 лицензий операторам телекоммуникаций. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«На заседании НКРС принято решение о выдаче 12 лицензий и переоформлении 2 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом, в сфере телекоммуникаций - выдать 37, переоформить - 3, аннулировать 1 и выдать 3 копии лицензий на осуществление деятельности», - отмечается в сообщении.

Также НКРС рассмотрела и приняла решение по 66 заявкам операторов телекоммуникаций о выделении и переоформлении номерного ресурса.

В Реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств внесены 54 радиоэлектронных средства.

На заседании также было решено изучить спрос и потребности на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь CDMA-450», принято решение о запрете устанавливать тарифы на услуги мобильной связи в размере 0,00 грн. за тарифную единицу времени (так называемый "нулевой" тариф – УНИАН) и утвержден Порядок осуществления взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций за услуги доступа к телекоммуникационным сетям общего пользования.