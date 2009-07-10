«Еврокар» предупреждает покупателей Volkswagen о мошенниках

Компания ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново, Ужгородский р-н, Закарпатская обл.), производитель автомобилей марок Volkswagen Group в Украине, предупреждает покупателей автомобилей о появлении мошеннических схем «прямой покупки» автомобиля с завода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в последнее время в сети Интернет появилась информация рекламного характера о возможности приобретения автомобилей марок Skoda и Volkswagen напрямую у завода-производителя – компании ЗАО «Еврокар» - по привлекательной цене, которая значительно ниже розничной. При этом обязательным условием покупки такого автомобиля является предоплата, после которой покупатель должен ожидать автомобиль.

Компания ЗАО «Еврокар» официально заявляет, что завод в с. Соломоново не заключает прямых договоров покупки ни с персоналом предприятия, ни с покупателями. По этой причине любые предложения по приобретению автомобиля непосредственно с завода «Еврокар» компания просит расценивать как мошеннические действия, влекущие за собой утрату средств покупателя, внесенных в качестве предоплаты за такие автомобили.

Также компания напоминает, что в Украине продажа автомобилей марки Skoda осуществляется только в официальной дилерской сети компании ООО «Еврокар», официального поставщика автомобилей марки Skoda. Все дилерские предприятия сертифицированы, проходят ежеквартальные и ежегодные аудиты со стороны компании «Еврокар» и Skoda Auto. Во всех автосалонах действуют единые корпоративные стандарты и единые цены на весь модельный ряд Skoda.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново Ужгородского р-на Закарпатской обл.) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.

ЗАО «Еврокар» входит в Группу компаний «Атолл Холдинг», в составе которой всего около 40 компаний: предприятия по производству автомобилей, комплектующих и запасных частей; импорту и продаже автомобилей и мотоциклов; техническому обслуживанию автомобилей; лизингу, страхованию; а также строительные и инвестиционные проекты. Среди них такие крупные компании как: ООО «Еврокар» (официальный поставщик автомобилей марки Skoda в Украине), ЗАО «Формула Мотор Украина» (официальный импортер автомобилей Seat), ООО «Випкар» (импортер автомобилей Bentley), ООО «Евролизинг», «Budget Украина», ООО «Авто Финанс» и др.