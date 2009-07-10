ЕК изучит использование радиочастот

Еврокомиссия изучит, как лучше использовать радиочастоты, которые высвободятся при переходе от аналогового к цифровому телевещанию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующие консультации начались сегодня и будут продолжаться до 4 сентября.

“Дивиденды от “цифры” приходят в критический момент, когда мы хотим объединить все части Европы скоростными широкополосными беспроводными услугами», - заявила по этому поводу комиссар ЕС по вопросам информационного общества и медиа Виванн РЕДИНГ.

По оценкам Еврокомиссии, выгоды от перехода от аналогового к цифровому телевизионному вещанию составят от 20 до 50 млн. евро к 2015 году.

Как сообщал УНИАН, до 2012 года все страны-члены Европейского Союза должны перейти к цифровому вещанию. На сегодняшний день полностью от аналогового вещания отказались Германия, Финляндия, Люксембург, Швеция, Нидерланды и фламандская часть Бельгии, а также большая часть Австрии.