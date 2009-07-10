Проект Воздушного кодекса нужно доработать

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и связи рекомендует парламенту вернуть проект Воздушного кодекса (регистр. № 4419 от 29 апреля 2009 г.), внесенный Кабинетом министров Украины, на доработку.

Проект постановления о необходимости вернуть Кодекс на доработку зарегистрирован в парламенте 10 июля под №4419/П.

Как отмечается в пояснительной записке, согласно выводам Комитета, анализ законопроекта на заседании 8 июля показывает, что в нем не учтены важные вопросы. Это, в частности, несоответствие законопроекта требованиям Международной организации гражданской авиации в части предоставления Госавиаадминистрации Украины статуса центрального органа исполнительной власти, предоставления соответствующих полномочий ее руководителю, в т.ч. по возможности наложения штрафов за нарушение авиационного законодательства. Кроме того, в Кодексе не предусмотрено государственное регулирование деятельности экспериментальной авиации; не урегулированы вопросы частной, деловой, любительской, спортивной и малой авиации и деятельность авиационных общественных организаций (Федераций авиационных видов спорта, Общества содействия обороне Украине, молодежных авиационно-технических клубов). Также, согласно выводам Комитета, нуждается в существенной доработке терминологический аппарат законопроекта; положения законопроекта не соответствуют базовым законам Украины «О подтверждении ответственности», «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» и др.

В транспортном комитете напоминают, что, согласно выводам Комитета по вопросам бюджета от 30 июня 2009 г., отсутствует финансово-экономическое обоснование законопроекта, хотя его реализация нуждается в дополнительных расходах из госбюджета на содержание вновь созданного государственного учреждения – Национальной комиссии по расследованию авиационных событий и др. Согласно заключению Комитета по вопросам европейской интеграции, отдельные положения проекта Кодекса учитывают нормы законодательства ЕС и обязательства Украины только частично. В первую очередь речь идет о таких вопросах, как защита прав пассажиров, обязательное авиационное страхование гражданской авиации, лицензирование деятельности контролеров воздушного движения и т.п.

В заключении Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады Украины от 12 июня отмечается, что законопроект может быть принят за основу с учетом указанных замечаний и предложений.

Справка УНИАН. Существует два проекта Воздушного кодекса – разработанный народными депутатами и Министерством транспорта и связи.

В 2008 г. в ВР зарегистрирован проект Воздушного кодекса, который был инициирован народными депутатами (регистр.№ 2373 от 08.09.2008).

Минтранссвязи в 2008 г. разработало новый проект Воздушного кодекса во исполнение поручения Кабинета министров. Письмом Минтранссвязи от 09.06.08 № 4219/15/14-08 проект Воздушного кодекса был представлен на рассмотрение правительства и после проработки в Секретариате Кабмина письмом от 05.07.2008 № 8458/0/2-08 послан на регистрацию в Верховную Раду Украины как альтернативный проекту Воздушного кодекса, поданного народными депутатами Украины.

Однако подготовленный Минтрансом законопроект был возвращен в КМУ без регистрации письмом ВР от 07.07.2008 № 06/5-181(140861) в связи с наличием уже зарегистрированного законопроекта, внесенного народными депутатами Украины.

31 марта 2009 ВР отклонила проект Воздушного кодекса Украины, инициированный народными депутатами (регистр. № 2373 от 08.09.2008).