Вследствие ДТП погиб один человек и двое пострадали

Сегодня в 4.00 в Днепропетровске произошло столкновение автомобилей “Газель” и “МАЗ”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, вследствие ДТП в микроавтобусе погиб пассажир и пострадали еще два человека.

В 6.10 бойцами военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС тело погибшего с помощью гидравлического инструмента “Holmatro” достали из деформированного салона и передали сотрудникам милиции.