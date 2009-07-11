Вследствие ДТП погиб один человек и двое пострадали
14:36, 11 июля 2009Транспорт/Связь
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В Днепропетровске
Сегодня в 4.00 в Днепропетровске произошло столкновение автомобилей “Газель” и “МАЗ”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, вследствие ДТП в микроавтобусе погиб пассажир и пострадали еще два человека.
В 6.10 бойцами военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС тело погибшего с помощью гидравлического инструмента “Holmatro” достали из деформированного салона и передали сотрудникам милиции.
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